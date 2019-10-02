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Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi İncesu yolunda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adile Güler (22) oturduğu 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese ambulans çağrıldı. Ağır yaralanan Güler, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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