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Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, orman yolunda uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, orman yolunda uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesinde yaşayan Hüseyin Kürşat Atan (18) plakasız motosikletiyle hareket halindeyken su deposu mevkisindeki orman yolunda uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak motosikletinden savrulup olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün akşam saatlerinde gittiği düğün sonrası ikametine dönmediği, cansız bedeninin ise sabah saatlerinde yoldan geçen bir kişi tarafından görülmesi sonucu fark edildiği öğrenildi. Atan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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