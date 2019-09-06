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UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 1 - İngiltere: 1 (İlk yarı)

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3.

Grup'taki 4. maçında Kocaeli'de İngiltere ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takımı, ilk yarıda 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Morgan White'nin soldan içeriye ortasında Eddie Nketiah, Altay'ın bacakları arasından topu filelerle buluşturdu. 0-1


12. dakikada Ahmet Kutucu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda defansa çarpan top kalecide kaldı.


15. dakikada Halil Dervişoğlu'nun cezası dışından verdiği pasla defansın arkasına sarkan Ahmet Kutucu'nun şutu defanstan döndü. Dönen topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutu defansa çarparak kornere çıktı.


25. dakikada Ahmet Kutucu'nun defansın arkasında sarkıttığı pasla buluşan Doğukan Sinik, kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-1


33. dakikada Reiss Nelson'un ceza sahası sağ çaprazından attığı şut, kale sol direği dibinden auta çıktı.


37. dakikada Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Mert'in şutunda top kaleci Aaron'da kaldı.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Luis Godinho, Rui Miguel Martins Rsenmde Teixeira, Bruno Miguel Alves Jesus


Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Doğukan Sinik, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Berkay Özcan (Muhayer dk. 44 ?), Ahmet Kutucu, Cemali Sertel, Ravil Tagır


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdurrahim Dursun, Özer Özdemir, Rametullah Barişberk, Cenk Özkaçar, İlker Yüksel, Murat Sağlam, Hüseyin Atakan Üner


Teknik Direktör: Vedat İnceefe


İngiltere: Aaron Ramsdale, Maximillian Aarons, Jonathan Panzo, Trevoh Chalobah, Tom Devies, Reiss Nelson, Morgan Gibbs-White, Eddie Nketiah, Phil Foden, Steven Sessegnon, Marc Guehi


Yedekler: Ellery Balcombe, Ben Godfrey, Pöar Richards, Pliver Skipp, Todd Cantwell, James Justin, Rhain Brewster, Eberchi Eze, Mason Greeneood


Teknik Direktör: Aidy Boothroyd


Goller: Eddie Nketiah (dk. 4) (İngiltere), Doğukan Sinik (dk. 25) (Türkiye)


Sarı kart: Tom Davies (İngiltere)

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