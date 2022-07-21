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UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi 2.

Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konya'da oynanan mücadele Konyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin arka direğe gönderdiği topta Michalak'ın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.


58. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2


73. dakikada Filipovic'in ara pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Milic'in şutunda top üstten dışarı çıktı.


90+5. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric'in ayak içiyle yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras


BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Shumanskiy dk. 81 ?), Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bocherov, Malkevich, Vasilevich (Oreshkevich dk. 54), Milic, Gromyko (Sharkovskiy dk. 70)


Yedekler: Scherbitski, Dergachev, Bane, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Zhulpa, Martynov, Frantsuzov


Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov


Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner (Pavicic dk. 86 ?), Michalak (Amilton dk. 69), Çekiçi (Adil dk. 46), Bytyqi (Muric dk. 78 ?), Cikalleshi (Muhammet dk. 69)


Yedekler: Erhan, Yasir, Rahmanovic, Kahraman, Mehmet, Adem, Cebrail


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Bytyqi (dk. 39), Michalak (dk. 58), Muric (dk. 90+5) (Konyaspor)


Kırmızı kart: Uğurcan (dk. 40) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Sehic (Konyaspor), Bocherov (BATE Borisov)

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