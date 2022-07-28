UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 - BATE Borisov: 0 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi 2.
Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Konyaspor adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada sağ kanattan Muric'in ayak dışıyla ön direğe yaptığı ortada Cebrail'in kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda topu kornere çeldi.
70. dakikada Amilton'un pasıyla topla buluşan Muhammet'in ceza yayı önü sol çaprazında yaptığı sert şutunda kaleci Kudravets topu köşeden çelmeyi başardı.
73. dakikada Konyaspor'da sarı kartı bulunan Cikalleshi, Gromyko'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dostanic'in şutunu kaleci Sehic kurtardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo (Kahraman dk. 70), Guilherme (Yasir dk. 46), Hadziahmetovic (Pavicic dk. 46), Muric, Çekiçi, Rahmanovic (Muhammet dk. 60), Bytyqi (Amilton dk. 60), Cikalleshi
Yedekler: Erhan, Mehmet, Soner, Ahmet, Adem, Michalak
Teknik Direktör: İlhan Palut
BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Oreshkevich dk. 46), Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun (Sazontchik dk. 61), Bocherov (Bane dk. 51), Gromyko, Bassmertny, Milic (Dostanic dk. 61), Vasilevich (Sotkinov dk. 66)
Yedekler: Dergachev, Nekrasau, Zhulpa, Frantsuzov, Melko, Sharkovskiy, Shumanskiy
Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov
Goller: Rahmanovic (dk. 37), Calvo (dk. 43) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Cikalleshi (dk. 73) (Konyaspor)