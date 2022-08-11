UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 - Vaduz: 4 (Maç sonucu)

Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaştı. Mücadele Vaduz'un 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Konyaspor bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı kornerde Uğurcan'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

51. dakikada Tunahan'ın ceza sahası önünden çektiği sert şutu kaleci Sehic kurtardı. Sehic'ten seken topu Sasere boş kaleye gönderemedi.

60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Michalak'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Büchel çıkardı. Yükselerek arka direğe seken topu Muhammet tamamlayamadı.

65. dakikada Cikalleshi'nin pasını ceza yayında Muhammet bekletmeden Hadziahmetovic'in önüne çıkardı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunda top az farkal yandan dışarı gitti.

66. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Michalak kayarak dokundu fakat kaleci Büchel son anda bu topu çıkarmayı başardı.

67. dakikada topla birlikte kat eden Gabriel ceza sahası önü sol çaprazındaki Sasere'ye pas verdi. Sasere de sağ çaprazdan gelen Tunahan'a pas çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tunahan uzak köşeye yolladığı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

79. dakikada Michalak'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan Soner'in ön direğe ortaya vuran Adil'in şutunu kaleci Büchel kornere çelmeyi başardı.

89. dakikada hızlı gelişen Vaduz atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rastoder penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği topu Gasser ağlara yolladı. 1-4

90+5. dakikada Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-4

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto Lopez de Cerain, Jose Antonio Garrido Romero

Konyaspor: Sehic, Cebrail (Ahmet dk. 46), Uğurcan (Adil dk. 87 ?), Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Soner dk. 59), Muric (Michalak dk. 46), Hadziahmetovic, Rahmanovic (Cikalleshi dk. 59), Bytyqi, Muhammet

Yedekler: Erhan, Mehmet, Yasir, Pavicic, Adem, Amilton

Teknik Direktör: İlhan Palut

Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel, Iodice Hasler (dk. 69), Ulrich, Fosso (Omerovic dk. 56), Gajic (Goelzer dk. 84 ?), Fehr, Tunahan (Traber dk. 70), Sasere (Rastoder dk. 85 ?), Sutter

Yedekler: Oehri, Chande, Hadzi, Ris, Djokic, Dobras

Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti

Goller: Guilherme (dk. 18 pen.), Hadziahmetovic (dk. 90+5) (Konyaspor), Gasser (dk. 28 ve 89), Sutter (dk. 31), Tunahan (dk. 67) (Vaduz)

Sarı kartlar: Fosso, Alessandro Mangiarratti (Teknik Direktör), Sutter, Gabriel (Vaduz), Cebrail, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor)