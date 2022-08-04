UEFA Konferans Ligi: Vaduz: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi 3.
Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
10. dakikada ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi.
30. dakikada ceza sahası önünde gelen pasa bekletmeden vuran Rahmanovic'in şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.
33. dakikada Amilton'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
Stat: Rheinpark
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelianas
Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel Işık, Traber (Iodice dk. 42 ?), Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer (Ulrich dk. 32), Hasler, Sutterxx, Tunahan Çiçek
Yedekler: Oehri, Chande, Omerovic, Hadzi, Ris, Djokic, Sasere, Rastoder
Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet
Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Muric, Çekiçi, Mehmet, Adem, Bruno Paz, Cebrail
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Muhammet, Ahmet (Konyaspor)