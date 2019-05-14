Ülkü Ocakları İl Başkanı Çini: “19 Mayıs'ta Samsun'da olmaktan gurur duyacağız”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek gençlik kongresine katılmaktan gurur duyacaklarını söyledi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı münasebetiyle 1. Uluslararası Gençlik Kongresi ve Gençlik Şöleni'ni 18-19 Mayıs'ta Samsun'da gerçekleştireceklerini bildirdi. Milli mücadelenin 100. yılında 1919 ruhunun Samsun'da yeniden hayat bulacağını ifade eden Çini, “4 oturumda toplam 12 tebliğ ile kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs saat 21.00'da ise Gençlik Şölenimiz olacak. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonlanan milli mücadele dönemi Türk tarihinin en önemli başarılarından bir tanesidir. Atalarımızın bizlere bıraktığı miras Cumhuriyetimizi bizlerde gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için elimizden gelen çalışmayı ve mücadeleyi göstereceğiz. Okuyan, araştıran, geliştiren ve üreten bir gençlik ile Türkiye Cumhuriyeti ve Ülkü Ocakları'nın neferleri olarak bizlere biçilen rolün bilincindeyiz. Ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında Türk gençleri olarak mihenk taşı olduğumuzun da son derece farkındayız. Samsun'da olmaktan gurur duyacağız” dedi.