Uluırmak evlerinin temeli, Bakan Kurum'un katılımıyla atıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Uluırmak Evleri'nin temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilk 100 günlük eylem planında yüzde 98 başarı oranını yakaladığını kaydeden Bakan Murat Kurum Konya için iki önemli müjde verdi.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Uluırmak Evleri'nin temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle atıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“100 günlük eylem planında başarımız yüzde 98”

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde bugüne kadar 26 şehri ziyaret ederek sorunlarını masaya yatırdıklarının altını çizdi. 100 günlük eylem planında yüzde 98'lik başarı yakaladıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Şimdi sıra ikinci 100 günlük planda. Tüm Türkiye'de Millet Bahçesi projelerimiz hızla hayata geçiyor. Kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızın huzur içinde spor yapacakları, huzuru yakalayacakları alanlar. Her birinin içinde Millet Kıraathanemiz olacak” dedi.

Bakan Kurum Konya'ya iki müjde verdi

Türkiye'nin önünde duran en önemli meselelerden birinin de Kentsel Dönüşüm olduğunu belirten Bakan Kurum, “Ülkemizin yüzde 66'sı, nüfusumuzun ise yüzde 77'si deprem riskinde yaşıyor. Bugüne kadar 86 bin canımızı depremlerde kaybettik. Bu nedenle tüm şehirlerin acil dönüşmesi gerekiyor. Konya bu noktada çok şanslı. Hem 4. derecede deprem alanında hem de çarpık yapılaşma yok. Bugüne kadar Türkiye genelinde 592 bin konutun dönüşümü gerçekleşti. Dönüşüm yaparken aynı zamanda şehrin süliyetine zarar vermemeye, kültürümüzü, örfümüzü, yaşatacak strateji izliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren dönüşümü daha da hızlandırıyoruz. Çok ciddi projelere imza atmaya hazırlanıyoruz” Konuşmasında Konya için iki önemli müjde de veren Kurum, “Konya'da Mevlana Meydanı yenileme alanımız olacak. Örnek bir meydan haline getiriyoruz burayı. Mart ayından öncede bin konut projemizi hayata geçireceğiz. Proje, alt gelir grubu ve Organize Sanayi Bölgesinde çalışanlar için olacak” şeklinde konuştu.

“Meram'da değerli bir yaşam alanı oluşuyor”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise Konya'nın kentsel dönüşümün önderliğini yapan şehirlerden biri olduğunu ifade etti. Konya'nın son 30-40 yıl içinde dönüşüm, şehirleşme ve donatıların artmasında önemli adımlar attığını vurgulayan Vali Toprak, “Belediyemizi ve Sayın Başkanımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı yormadan ev sahibi olmalarının yolunu açtılar. Okullarıyla, sağlık ocağıyla, sosyal donatıları ve iş merkezleriyle yaşamaya değer bir alan oluşturuyorlar. Konyamıza ve Meramımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Şehirler dönüşürken, geleneklerimiz ve ilişkilerimiz dönüşmesin”

Böylesine güzel ve önemli bir projede Meramlılarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili ve Leyla Şahin Usta ise “Dönüşüm sayesinde oluşan yeni merkezler daha huzurlu ve güvenli mekanlar haline geliyor. Ama en büyük umudumuz bu yeni alanların bize geleneklerimizi ve eski komşuluk ilişkilerimizi unutturmaması. Şehirlerimizle birlikte adetlerimizde dönüşmemeli. İlişkilerimizi canlı ve diri tutmalıyız. Binalar büyüdükçe gönül bağımız ve komşuluk ilişkilerimizde büyümeli. Uluırmak Evleri şehrimize, Meramımıza hayırlı olsun. Allah, kazasız belasız anahtar teslim töreni yapmayı da nasip etsin” diye konuştu.

“Konya hızla dönüşüyor”

Şehirlerin çok hızlı bir büyüme içinde olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu büyümenin yenileme ihtiyacı doğurduğunu kaydetti. Konya Belediyeleri olarak hızlı bir imar uygulaması ve kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini ifade eden Altay, “Meram Belediyesi Meram'ın bir çok bölgesinde özellikle Şükran Mahallesi'nde önemli bir değişim dönüşüm gerçekleştiriyor. Bugünde Uluırmak Mahallesi'ndeki bu büyük projenin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Başarılı politikalar milyonları ev sahibi yaptı”

Konya'nın dünyaca ünlü ilçesi Meram'da, Uluırmak Evleri'nin temel atma törenine teşriflerinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, göreve geldikleri günden bu yana Meram'ın kronikleşmiş sorunlarının başında gelen konut sorununa kalıcı ve uzun soluklu projeler ürettiklerini ve bu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti. AK Parti hükümetlerinin başarılı politikaları sonucu birçok vatandaşın ev sahibi olabilmesinin yolunun açıldığını hatırlatan Başkan Toru, “Özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik bu çabalar, milletimizden de olumlu karşılıklar alarak büyümüştür. Bizler de, Meram Belediyesi olarak, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın, günün ihtiyaçlarına göre şekillenen sağlıklı ve nitelikli ev sahibi olabilmeleri için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ederek, göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Meram, tarihi dokusu ve coğrafi yapısı nedeniyle şehrimizde hizmet götürmenin en zor olduğu ilçelerimizden bir tanesidir. Uzun yıllardır biriken sorunların çözümü için 350 bin nüfuslu ilçemizde, 165 bin kişinin yaşadığı 59 mahallenin imar planlamasını yaptık. 4,5 yıl gibi kısa bir sürede, 25,5 milyon m'lik bir alanda 18. Madde imar uygulamasını gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Meram, her yönüyle 2023'e şimdiden hazır”

1646 dairelik Uluırmak Evleri ile birlikte toplam 3 bin daire sayısına ulaşmanın sevincini Meramlılarla birlikte yaşadıklarını ifade eden Başkan Fatma Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Aksinne Mahallesi'nde 210 bin m, Şükran Mahallesi'nde 165 bin m, Uluırmak Saka, Fahrünnisa, Uluırmak Ali Hoca ve Ziya Barlas Mahallelerinde 270 bin m, Turgutreis ve Büyük Aymanas Mahallelerinde 540 bin m ve Küçük Aymanas Mahallesi'nde 200 bin m olmak üzere 1 milyon 400 bin m'lik bir alanda, 6126 konut ve iş yerinin yenilenmesi için 4500 malik ile anlaşılarak çalışmalar hız kesmeden sürdürülmektedir. Makamların, mevkilerin geçici olduğunun bilinciyle sadece milletimize hizmet etmenin onurunu dileyerek, hemşehrilerimizden gelen taleplerle projelerimizi şekillendirdik. Mahalle Muhtarlarımızla, mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek, günün standartlarının da ötesini düşünerek, yarınlarımızı doğru şekillendirmek adına; insanımızın kültürüne, yaşam biçimine uygun projeleri halkımızın beğenisine sunduk. Geleceğin Meram'ını bugünden şekillendirdik. Meram, 2023 vizyonuna uygun siyasi, iktisadi ve sosyal alanlardaki her türlü atılıma şimdiden hazır olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum”

Konuşmalardan sonra 1646 daireden oluşan ‘Uluırmak Evleri'nin temeli dualarla atıldı. Temel atma törenine Bakan Murat Kurum'un yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Meram Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.