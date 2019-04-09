Ulusal Fıkra Yarışmasının Akşehir elemeleri başladı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen “3. Ulusal İlkokullararası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” Akşehir finalleri başladı.

Kültürel mirası ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca'yı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Türkiye genelinde Akşehir Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen "3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" Akşehir finalleri başladı. Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan ilk günkü elemelerinde 9 okul yarıştı. Jüri önünde tiyatro kabiliyetlerini sergileyen öğrenciler performansları, kostüm ve dekorları ile oldukça beğeni topladı.

Elemeler öncesi bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilk olarak Akşehir özelinde daha sonrada ulusal bazda başlattıkları fıkra canlandırma yarışmasının büyük ilgi gördüğüne değinerek, “Bu yarışmanın ana merkezi burası. Biz burada bu yarışmamıza ne kadar çok sahip çıkarsak, Türkiyemizde diğer illerde ve ilçelerde de o kadar sahip çıkılacaktır. Yarışmamıza her yıl ilgi daha da fazla oluyor. Bu proje hem Akşehirimizin hem de zaten tanınan Nasreddin Hoca'mızın daha çok tanınmasına vesile olmaktadır. Daha da önemlisi bütün Türk Gençliğinin Nasreddin Hoca'mızın o değerler eğitimi veren fıkralarıyla tanışmasında ve İstikbalimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın daha da donanımlı hale gelmesine katkı verecektir” diye konuştu.

İlk günkü elemelerde 469 puanla Kiraz Çiçekleri rumuzlu okul ile 446 puanla Hoca'nın Torunları rumuzlu okul finalde yarışma hakkını kazandı. 3 gün devam edecek elemelerde her gün ilk ikiye giren okullar Perşembe günü Akşehir birinciliği için yarışacak.

Birinci olan okul Konya'da yapılacak elemelerde Akşehir'i temsil edecek. 19 ilkokulun katıldığı yarışmanın ödül töreni Perşembe günü yapılacak.