Ulusal Gönüllü İtfaiyecilik Çalıştayı Konya'da yapıldı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği işbirliğiyle Ulusal Gönüllü İtfaiyecilik Çalıştayı düzenlendi. İki gün süren çalıştayda Dünyada ve Türkiye'de Gönüllü İtfaiyecilik, Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ve Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği konuları ele alındı.

Oturumlara katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt, “Böyle programlarla bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmış oluyoruz. İnşallah iyi bir yönetmelikle iyi bir çalışmayla örnek oluruz ve Türkiye'nin her yerinde uygulanır” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay kapsamında katılımcılarının görüş ve önerileri rapor haline getirilerek, Türkiye'de gönüllü itfaiyeciliğin yaygınlaştırılması için Ulusal Gönüllü İtfaiyecilik mevzuatı oluşturulacak ve ilgili kurumlara iletilecek.

Çalıştaya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Orman Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden yöneticiler katıldı.