Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu 14-15 Kasım'da gerçekleşecek

Dr. Necmettin Erbakan'ı farklı odak konularla anma ve anlama amacıyla düzenlenen Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumunun ikincisini 14-15 Kasım tarihlerinde online olarak gerçekleştirecek.

Sempozyum, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun konuşması ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun “Ne idik ki, Ne Olacağız?: Necmettin Erbakan ve Medenî Öz-güveni ‘Bilim Tarihi' ile Kazanmak” konulu konferansı ile başlayacak. Açılışta ayrıca, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Necmettin Erbakan ile ilgili hazırladığı online sergi de katılımcılara sunulacak.

Sempozyum hakkında açıklamalarda bulunan NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, üniversitenin ilk olarak 2016 yılında yaptığı sempozyumun ardından Necmettin Erbakan'ı anmak ve anlamak adına bu tür çalışmalara devam etme kararı verdiğini söyledi. Sempozyumu tematik bir konuda yapmak istediklerini ve bu doğrultuda ‘Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan' konu başlığını seçtiklerini kaydeden Prof. Dr. Akın, “Bundan sonra da üniversitemiz farklı tematik konularda Necmettin Erbakan'ı anma ve anlamaya dönük faaliyetleri sürdürmeye devam edecek” dedi.

"Necmettin Erbakan'a akademik anlamda yoğun bir ilgi var"

Sempozyumda, açılış programının ardından 2 günde yapılacak 8 oturumda 38 bildirinin sunulacağını aktaran Prof. Dr. Akın, “Aralık ayında kısmetse sempozyumda yer alan tam metin bildirilerden oluşan ‘Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan' kitabını yine Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları basacak. Bu eser de bu programın önemli bir çıktısı olacaktır. Şu anda akademide Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Hareketi üzerine yoğun bir ilgi oluşmuş durumda. Akademik çalışmalarda ciddi bir artış söz konusu. Bu durumun gerçekleşmesinde üniversitemizin daha önceki çalışmalarının önemli bir etkisi de oldu. Bundan sonra bu tür tematik çalışmaları arttırdığımızda olumlu neticelerini göreceğimizi umut ediyoruz. İnşallah bu sempozyum da hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ve halkın da katılımıyla yüz yüze bir sempozyum gerçekleştirme arzularının olduğunu ancak pandemi dolayısıyla sempozyumu online olarak düzenlemek durumunda kaldıklarını belirten Prof. Dr. Akın, “Online programların da bazı imkanları var; Türkiye'nin dört bir yanından arzu edenler oturumları canlı olarak takip edebilecek. Sempozyum programı sayfasında gerekli tüm linkler verilmiş durumda.” şeklinde konuştu.

Sempozyum hakkında detaylı bilgi ve oturumlara online olarak katılmak için gerekli linklere “http://sempozyum.erbakan.edu.tr/IUNES” adresinden erişilebilecek.