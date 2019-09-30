Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunun genel klasmanında 1. Torku oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunun şampiyonu Torku Şekerspor oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin destekleriyle Konya'da düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunun şampiyonu Torku Şekerspor oldu. En iyi genç sporcu ve genel klasman mayosu olan yeşil mayoyu kazanan Torku Şekerspor, 19. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunu iki birincilik ve bir ikincilikle tamamladı. Sadettin Kızıl'ın antrenörlüğünde Batuhan Özgür, Halil İbrahim Dilek, Ahmet Örencik, Muhammet Selçuk, Muhammed Ali Uğuz, Burak Abay, Eyyüp Durgun, Khajeh Hamed Pasban'ın yer aldığı Torku Şekerspor'da, sporcu Batuhan Özgür 2 birincilik alırken, genel klasmanda da birinci oldu. Konya Anıt Meydanında başlayan ve 8 ülkeden 10 takımın yarıştığı turun 1. etabı, Hatunsaray ve Akören güzergahının geçilmesinin ardından Mevlana Kültür Merkezi önünde sona erdi.

Toplamda 409 kilometre koşulan turun 127 kilometrelik ilk etabını Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür birinci, Cezayir'den Hamza Yacine ikinci ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ahmet Örken üçüncü olarak tamamladı. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunda Anıt Meydanından başlayan ve 140,4 kilometrelik Konya-Çumra-Akören güzergahından oluşan 2.etap yarışının galibi de yine Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür oldu.

Ödülleri, Konya protokolü verdi

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, 146 kilometrelik Anıt-Derbent-Kızılören-Sefaköy- Meram Belediyesinden oluşan 3. etapla sona erdi. Yarışın 3. etabını Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Ahmet Örken kazandı. Etap ikincisi Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür olurken, üçüncüsü ise Al Seena takımından Merx Peter oldu. Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür'ün birinci olarak tamamladığı genel klasmanda Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespordan Ahmet Ören ikinci olurken aynı takımdan Onur Balkan üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz takdim etti.

Batuhan Özgür, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Özgür, takım halinde başarılı bir turu geride bıraktıklarını, çalışmaya ve kazanmaya devam edeceklerini de belirtti.

Antrenörü Sadettin Kızıl ise, genç bir takım olmalarına rağmen katıldıkları turlarda derece yapmayı başardıklarını belirterek, sporcularına ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Kızıl, gelecek dönemde ivmeyi daha da ileri taşımak istediklerini belirterek, Torku Şekerspor'un bisiklet sporunda adından söz ettirmeye devam edeceğini vurguladı.