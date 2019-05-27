Uluslararası Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi gerçekleştirildi

Ulusal ve 1. Uluslararası Multidisipliner Kongresi gerçekleştirildi.

Konya'da bir otelde gerçekleşen kongrede “Zehirlenmelerin Yoğun Bakım Yönetimi” ana teması olarak farklı branşlardan ve farklı ülkelerden bilim insanlarınca, Multidisipliner yaklaşımla ele alındı. Kongre, Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğunun (SÜHOT) gösterisiyle başladı. Gösteri sonrasında Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka tarafından SÜHOT Başkanı Öğr. Gör. Kadir Ersan Bilgin'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Lale Karabıyık, “Klinik Toksikoloji Derneği olarak 1996 yılında kurulan bir derneğiz, 20 yılı aşan bir süredir kongrelerini, kurslarını, etkinliklerini sürdürüyor. Ülkemizin farklı şehirlerinde de sürdürüyoruz. Özellikle Selçuk Üniversitesinin değerli katkılarıyla ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin desteğiyle bu toplantıyı gerçekleştirmekteyiz. TÜBİTAK Projemiz var. Üniversitemizden bize destek olan projelerimiz bulunuyor. Tüm bu katkılar için özellikle de Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Klinik Toksikoloji Derneği kurulduğundan beri günümüze kadar iki kere tarihi olarak başvuruda bulunmuş durumda. Klinik toksikolojinin yan dal olması, Anastiyoloji ve Reaminasyo'nun da bu yan dal altında ara dal olması. Sonuçta bir dernek olarak 20 yıldır bu konuda tarihi duruşumuz değişmedi ve aynı noktadayız” şeklinde konuştu.

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu ise, etkinlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu, derneğinin yoğun bakımın çok disipliner olması için 2005 yılında yola çıkarak kurduklarını ve bunu da gerçekleştirdiklerini söyledi. Doç. Dr. Türkoğlu, kongreye ev sahipliği yapan Selçuk Üniversitesine de teşekkür etti.

Selçuk Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka da, “Selçuk Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen 24. Ulusal ve 1. Uluslararası Klinik Toksikoloji Kongresine Selçuk Üniversitesinin katkılarıyla eşlik etmek bizim için gerçekten bir onur olmuştur. 1975 yılında kurulan üniversitemiz son yıllardaki yapmış olduğu atılımlarla Türkiye'de Fen Bilimlerinde, Sosyal Bilimlerinde ve Sağlık Bilimlerinde çok önemli kongrelere ev sahipliği yaparak, gerçek anlamda üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmeye çalışarak çok önemli bir adam attı. Bundan sonra da bütün bu sağlık, sosyal ve fen bilimlerinin kongrelerine ev sahipliği ve paydaşlık yapmaktan onur duyacağız” ifadelerini kullandı.

Konya Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca ise, kongreyi düzenleyen, Konya'da ağırlamaya vesile olan herkese teşekkürlerini iletti.

Kongre, “Zehirlenmelerin Yoğun Bakım Yönetimi” teması altında yapılan 6 oturumun ardından sona erdi.

Programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak, SÜ. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, dernek başkanları ve akademisyenler katıldı.