Uluslararası öğrenciler Konya'nın kardeşlik ortamına katkı sağlıyor

Proje kapsamında Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesinde eğitim gören Suriye, Filistin, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Afganistan, Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Pakistan ile Ahıska Türkleri ile Irak Türkmenleri olmak üzere 16 ülke ve bölgeden öğrenciler, merkezdeki ortaokullarda ülkelerinin tanıtımını yapıyor. Her okulda iki ülkenin tanıtımının yapıldığı programlarda uluslararası öğrenciler; kendi ülkelerinin kültürünü, tarihi, turistik, ekonomik yönlerini, iklim, insan ve nüfus yapısını anlatarak görsel içerikli sunumlar yapıyor. Sunumları sırasında öğrencilerin soru sormaları, sahneye çıkmaları ve konuya dahil olmalarıyla bir kaynaşma ortamı sağlanıyor. Proje, Konya'da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin de Konya'daki birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamına katkı sağlıyor. Uluslararası öğrenciler projede yer almanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek projenin az tanınan ülkeleri için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaptılar.