Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Arkansas Teknik Üniversitesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Robin E. Bowen ve beraberindeki heyet, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu şehirde 10 bin yıldır yaşam devam ediyor. Çatalhöyük'te bulunan buğday tanelerinden Konya'da o günden beri tarımsal üretim yapıldığını anlıyoruz. Konya hala Türkiye'de ciddi bir tarımsal üretici konumunda. Bu bilgi birikimimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşabilmek ve daha da geliştirebilmek için Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimiz önemli bir misyon üstlendi. Umarım ziyaretinizle birlikte üniversitenizle, birliğimiz ve şehrimiz arasında ilişkiler artarak devam eder” diye konuştu.

Arkansas Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Robin E. Bowen ise “Konya gerçekten çok harika bir şehir. Altyapı olarak, insanları olarak çok güzel bir toplum. Burada çok güzel anılarımız oldu ama benim için en güzeli Konya Bilim Merkezi'ydi. Orada özellikle eğitimci insanları görmek, çocuklarla birlikte öğrencileri görmek; onların bilimle uğraşmaları, orada yaptıkları faaliyetler gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Arkansas Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Robin E. Bowen arasında iyi niyet protokolü imzalandı.