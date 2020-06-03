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Uluslararası Uzay İstasyonu Konya'dan görülebilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bugünkü yörünge seyrinde Türkiye üzerinden geçecek ve ülkenin büyük bölümünden çıplak gözle görülebilecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bugünkü yörünge seyrinde Türkiye üzerinden geçecek ve ülkenin büyük bölümünden çıplak gözle görülebilecek.



Durmadan yörüngesine devam eden Uluslararası Uzay İstasyonu, Türkiye üzerinden yapacağı geçişlere birini daha ekleyecek. Bu kapsamda sürekli hareket halinde olan uzay istasyonunun geçişine ilişkin tweet atan Astronot Ignazio Magnani rotada Konya'yı da işaretledi. Bu akşam saat 21.08'de Türkiye'den geçecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye'nin birçok yerinden çıplak gözle görülebilecek. Magnani, Konya Valiliğini de etiketlediği paylaşımında, “Günaydın Türkiye Uluslararası Uzay İstasyonu bugün çıplak gözle görülebilir. (Tabii bulutlar izin verirse) Saat 21.08” ifadelerini kullandı.

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