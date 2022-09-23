Üniversitelerin açılmasıyla ikinci el eşya satıcılarında hareketlilik

Konya'da üniversitelerin açılmasıyla birlikte 2. el eşya satışı yapan iş yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Konya'da Selçuk Üniversitesi kampüsü yakınındaki Türkiye'nin en büyük öğrenci mahallelerinden biri olan Bosna Hersek Mahallesinde üniversitelerin açılmasıyla 2. el ev eşyası satışı yapılan iş yerlerinde hareketlilik yaşanıyor. Konya'da öğrenim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerden evlerde kalmayı tercih edenler okullar açıldığında ev tutma ve eşya telaşı yaşıyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu kampüse yakın olduğu için Bosna Hersek Mahallesinden daire tutuyor. Evlerine yerleşen öğrenciler sıfır ev eşyalarının maliyetli olmasından dolayı 2. el eşya alma telaşına düşerken, ikinci el eşya satıcıları da eşyaları satmak için müşteri bekliyor.

"Öğrencilerimizin gelmesiyle iş yoğunluğu arttı"

Bosna Hersek Mahallesinde ikinci el eşya satışı yapan ve özellikle öğrencilere hizmet ettiğini söyleyen Hamdi Albayrak, “Bosna Hersek Mahallesinde özellikle öğrencilere yönelik ve halkımıza hizmet etmekteyiz. Hem nakliye olarak hem de spot olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Öğrenciler geldi, işlerimiz iyi. Öğrencilerimizin gelmesiyle iş yoğunluğu ve nakliyemiz artmıştır. Onların tabii ki yerleştikten sonraki bu haftadan itibaren az olsa da yine öğrencilerimizin hazırlıkları devam etmektedir. Eşya yoğunluğumuz da kampanyamız çok etkili oldu. Yatak ve bazalarda sıfır kaplama yaptığımızdan, ekonomik olduğundan dolayı çok hızlı satış yaptık. Yatak baza olarak bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla öğrencilerimize yardımcı olduk. Çamaşır makine fiyatlarımız 800 TL'den başlayıp 3 bin 500 - 4 bin TL'ye kadar var. Buzdolaplarımız yine aynı şekilde 800 TL'den başlayıp 3 bin - 4 bin liraya kadar var. Bulaşık makinesi yine aynı şekilde bin TL'den başlıyor. Fırınlarımız 500 TL'den başlıyor. Ocaklarımız 200-250 TL'den başlıyor. Koltuk takımlarımız bin 500 - bin 600 TL'den başlıyor. Bunlar nakliye dahil olan fiyatlarımız, eve, adrese teslim ediyoruz” dedi.