Unutulanları unutmayalım sergisi açıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin kazandırdığı Türkiye'nin ilk Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin “Unutanları Unutmayalım” sergisi açıldı.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde rehabilite gören Alzheimer hastalarının katkısıyla hazırlanan “Unutanları Unutmayalım” sergisi açıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sergi açılışı öncesinde yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi olarak Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu hizmetin yürütülmesinde emekleri olan Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne, Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi'ne ve gönüllülere teşekkür etti.

"Alzhimer Gündüz Yaşam Merkezi"ni daha da büyüteceğiz"

Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak merkezimizin yapımını 2016'da tamamladık. Bunun yanı sıra merkezimizin servis hizmetini ve diğer ihtiyaçlarına katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Amacımız bu hastalığa karşı bir farkındalık oluşturmak, burada kalan hastalarımızın rehabilitasyonunu sağlamak ve hastalarımızın el becerileri kazanmalarına katkıda bulunmak. Bu merkez sayesinde hastaların yanında hasta yakınlarına da yardımcı olunuyor. Çünkü hastalar merkezden faydalanırken hasta yakınları da kendilerine özel zaman ayırabiliyorlar. Dolayısıyla fiziki belediyecilik bir şekilde yapılır ama sosyal belediyecilik de önemli. Karatay Belediyesi olarak Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni daha da geliştirmek ve bir sınıf daha açma gibi bir sözümüz vardı. Şu anda merkezimizden 90 hasta faydalanıyor. Ancak diğer ilçelerimizden de burası ile ilgili talepler var. Dolayısıyla burayı daha da büyütüp geliştirerek hastalarımıza sahip çıkacağız. Ben, bu serginin düzenlenmesinde ve elbette sergilenen eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Çok güzel ve kültürümüze uygun bir proje"

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin hayata geçirilmesinde emekleri olan Necmettin Erbakan Üniversitesine, Karatay Belediyesine ve Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi'ne teşekkür ederek, “Bu çok güzel ve bizim kültürümüze oldukça uygun bir proje. Çünkü geçmişimize ve yaşlılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bizler, büyüklerimize gereken saygı ve hürmeti göstermeliyiz ki çocuklarımız da aynı özeni bizlere göstersin” dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ise, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin 3 yıldır Konya'ya hizmet verdiğini kaydederek, “Merkezimizde misafir ettiğimiz büyüklerimiz hocalarımızın öncülüğünde yıl boyunca bazı eserler yaptılar. Bu eserlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi hastalarının rehabilite tedavileri sırasında hastalar tarafından kağıt, karton, plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemelerle yapılmış olan el işlerinin sergilendiği “Unutanları Unutmayalım” sergisinin açılışı, kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Sergiye Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Funda Toprak, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın eşi Şehri Sevilay Yaman, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri, merkezden faydalanan hastalar, hasta yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kent Plaza AVM'deki “Unutanları Unutmayalım” sergisi, 31 Mayıs Cuma gününe kadar Konyalıların beğenisine sunulmaya devam edilecek.