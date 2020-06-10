Usta: “Maske, sosyal mesafe, temizlik hayatımızın merkezi olmalıdır”

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'da son günlerde artan korona virüs vakaları hakkında açıklama yaparak, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasının önemine vurgu yaptı.

Konya'da son günlerde artan korona virüs vakalarının kendilerini endişeye sevk ettiğini belirten AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Hemşehrilerimizden yeni normal sürecinde çok dikkatli olmalarını rica ediyorum. Salgın tamamen ortadan kalkana kadar belirlenen tedbirlere sıkı sıkıya uymak mecburiyetinde olduğumuzu ve bu sürece alışmamız gerektiğini unutmayalım. Başta maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarını yeni süreçte hayatımızın merkezine koyalım” dedi.

“Covid-19 tedbirlerine uygun adım atmamız bir zarurettir”

Leyla Şahin Usta şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu yeni kararlarda, bir taraftan ekonomik üretimin devam etmesi öngörülürken diğer taraftan insan sağlığının her şeyin önünde olduğu ısrarla vurgulanmıştır. Kendimizin ve sevdiklerimizin geleceğini düşünerek Covid-19 tedbirlerine uygun adım atmamız bir zarurettir. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, kurallara uygun şekilde çalışarak ve üreterek en kısa zamanda bu musibetten kurtulmak için maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına tam uymayı her hemşehrimden rica ediyorum. Unutmayalım ki eskisi gibi yakın olmak için daha zamana ihtiyacımız var. En son insanımız iyileşene kadar hepimiz iyileşemeyiz.”