Usta ve Kavuş'tan kar ekiplerine sıcak çay ikramı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın merkeze uzak mahallelerinde karla kapanan yolları açan ekipleri ziyaret etti.

Konya'da etkili olan kar yağışları sonrası, Meram'da yol açma ve buzlanmaya karşı solüsyon çalışmaları sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta, Meram Belediye Başkanı Kavuş ve AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri, yollardaki ekipleri ziyaret etti. Meram ilçe merkezine uzak mahalleler olan Erenkaya, Yatağan ve Sağlık'ta ekiplere sıcak çay ve börek ikramında bulunan heyet, burada vatandaşlarla da sohbet etti.

Meram'ın merkeze uzak mahallelerinde kar temizleme çalışmalarına devam eden ekiplere selam vermek üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, “Kar yağışları sonrası Meram ilçemizde kapalı olan hiçbir yolumuz bulunmuyor. Ekiplerle 69 mahallede aralıksız şekilde çalışılarak yollarımız açık hale getirildi. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın bizlere, yerel yönetimlerimize, belediye başkanlarımıza verdiği görev ve sorumluluğun en güzel şekilde karşılığını vermeye gayret gösteriyoruz. Özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise başarılı çalışmaların altında ekip ruhunun olduğunu belirterek, “Gece gündüz demeden, Meram'ın dört bir yanında karlı yolları açan tüm mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Usta ve Başkan Kavuş, Sağlık Mahallesinde bir kıraathaneyi de ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.