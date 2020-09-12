“Ustalardan Miras” Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesinin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin geleceğe aktarılması için düzenlediği “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Ahilik Haftası kapsamında amatör ve profesyonel yarışmacılara yönelik gerçekleştirilen yarışma; geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan tüm mesleklerin günümüzde yaşayan durumunu fotoğrafla tespit etmek, görsel bir bellek oluşturmak ve bunları fotoğraflarla geleceğe miras bırakmak amacıyla gerçekleştirildi. Birbirinden değerli yaklaşık 2 bin 500 eserin dereceye girmek için mücadele ettiği yarışmada jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda; Ali İhsan Öztürk birinci oldu. İkinciliği Aygül Öztürk'ün kazandığı yarışmanın üçüncüsü ise Suat Cumali Güngör oldu. Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye ustalardanmiras.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.