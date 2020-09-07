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Üstün yetenekli öğrenciler Beyşehir'de buluştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde "doğada bilsem, öğrenebilsem" konulu gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 projesi için ilçeye gelen özel yetenekli öğrenciler, ilçenin önemli tarihi mekanlarında bir araya geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "doğada bilsem, öğrenebilsem" konulu gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 projesi için ilçeye gelen özel yetenekli öğrenciler, ilçenin önemli tarihi mekanlarında bir araya geldi.


Konya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından ilçede proje çerçevesinde 5 gün boyunca yürütülen eğitim çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında, üstün zekalı bireyler için bilim, sanat ve kültür etkinlikleri hazırlandı. Çalışmalar, Beyşehir'in Yakamanastır Tabiat Parkı, tarihi Kubadabad Sarayları, Eşrefoğlu Camisi, Doğanbey Ladin Anıtı ve kükürtlü su kaynağı gibi farklı alanlarda gerçekleştirildi. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Proje Koordinatörü Neslihan Yıldız, yaptığı açıklamada, Beyşehir'in bilim, sanat ve doğa etkinlikleri konusunda en gözde ilçelerden birisi olduğuna vurgu yaptı. Yıldız, “Projemiz bilim, doğa, sanat ve kültürel faaliyetlerinden oluşuyor. Özel yetenekli öğrencilerimiz için üst düzey planlar yaparak faaliyet alanı konusunda Beyşehir'i seçtik. Beyşehir proje kapsamında ihtiyacımızın tümünü karşılıyordu. Çünkü tarihi eserleriyle, kültürü ile ve doğası ile ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer. Burada TÜBİTAK 4004 projemizi başarıyla tamamladık. Çalışmalarımız boyunca bizlere destek veren Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, belediyemize, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, herkese teşekkür çok ediyoruz" diye konuştu.

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