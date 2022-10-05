Uyuşturucu alışverişine narkotik baskını, 8 kilo eroin yakalandı

Konya'da uyuşturucu alışverişi sırasında Narkotik polisleri baskın yaptı. Operasyonda zehir tacirleri 8 kilo eroin ve yüklü miktarda para ile yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Konya Polisinin "Kökünü Kurutma" operasyonları çerçevesinde şüphe üzerine bir araç takibe alındı. Karatay ilçesi Fetih Mahallesinde bir adrese giden şahıs başka bir kişiyle buluşarak uyuşturucu alışverişi yaptığı esnada narkotik ekipleri baskın yaptı. Ekipleri gören şahıslar kaçmaya başlarken, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramada 16 parça halinde 8 kilo 60 gram eroin maddesi, 69 bin 400 TL ve 800 dolar şüpheli para ele geçirilerek el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak suçlarından gözaltına alınan Abdülazim Y. ve Cebrail D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.