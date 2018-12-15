“Uyuşturucu, diğer suçların başlıca ana sebebi”

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ‘Yaşamak İçin Uyuşturucu Alma, Bağımlı Olma' konulu konferans düzenlendi.

MMO konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, verdikleri teknik hizmetlerin yanı sıra sosyal sorumlulukları ve halkı bilinçlendirme zorunlulukları da olduğunu dile getirdi. Altun, “Gelecek bizim ellerimizde ve gelecek toplumun elinde. Bir milleti oluşturan en küçük yapı taşı aile olarak duyuyoruz ve aile milletin kültürel, dini, örfi adet, dili bir sonraki nesile aktaran en büyük olgudur, en büyük yapı taşıdır. Eğer bu yapı taşını iyi korursanız, siz de geleceğinize emin adımlarla bakabilirsiniz. Bizde bu doğrultuda sosyal sorumluluğumuz altında geleceğimizi emin ellerde tutmak için bugün madde bağımlılığıyla ilgili bir etkinlik yapalım dedik. Gençlerimizi bu tuzaktan, bu kötü illetten uzak tutalım ve geleceğimizi mahvetmeyelim, geleceğimizle kimse oynamasın diye böyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinlik için, Konya Emniyet Müdürümüz Sayın Şükrü Bey ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

“Uyuşturucuya başlama sebebi arkadaş”

Konferansta konuşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı İbrahim Börk, uyuşturucuya başlamada başlıca sebebin arkadaş olduğunu ifade etti. Börk, “Ama insanları arkadaş ortamına veya arkadaşlarına bu kadar bağımlı yapan şey, aile. Eğer çocuklarımıza aile olarak gereken ilgiyi gösterirsek, nerede, nasıl hayır diyebileceğimizi, yani onları önleme şeklini ayarlarsak çocuklar bizi örnek alır. Arkadaş ortamına gider ama rol model olarak bizi alır. 6 yaşından itibaren çocuklar ailelerini örnek alır ve ben babam gibi olmak istiyorum, ben annem gibi öğretmen olmak istiyorum diye düşünür. Biz hiçbir şey vermediğimizde çocuk arkadaş ortamına gidiyor. Başlıca başlama sebebine arkadaş diyebiliriz. Aileler, arkadaş ortamını kontrol altında tutabilir. Kimlerle arkadaşlık yaptığının, nasıl arkadaşlık yaptığının, nerelerde takıldığının denetimini yaparlarsa uyuşturucunun önüne bir nebze geçmiş olur. Ama öncelikle o çocuğu kaybetmemek lazım. Herkese arkadaş lazım. Çocuğun kimlerle arkadaşlık yaptığı da önemli, ne şekilde arkadaşlık yaptığı da çok önemli” şeklinde konuştu.

Komiser Yardımcısı Börk, uyuşturucu kullanan bir insanın bakımsız bir dış görünüşe sahip olduğunu, morarmış ve kanlanmış gözler, sürekli terleme ve titreme, sürekli burun akıntısı ve baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları gibi belirtilerin olabileceğini söyledi.

“Uyuşturucu, diğer suçların başlıca ana sebebi”

Uyuşturucu kullanan bireylerde diğer suçları işleme potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Börk, “Hırsızlık, gasp, yan kesiciliğin azalmasını istiyorsak öncelikle uyuşturucunun önüne geçmemiz lazım. Çünkü, kimse evini geçindirmek için hırsızlık yapmıyor. Bu maddeleri temin etmek için hırsızlık yapıyor veya gasp yapıyor, yan kesicilik yapıyor. Bu insanların daha kolay para kazanma yöntemi. Ne yapıyor insanlar ailesinden habersiz, hırsızlık yapıyor ve gidiyor bu maddeyi alıyor” ifadelerini kullandı.

En çok gençlerde rastlanılıyor

Uyuşturucu kullanımının belli bir yaş aralığı olmadığını kaydeden Börk, “En çok işlem yaptığımız yaş aralığı 17-26. Buda gençlere tekamül ediyor. Buda arkadaşlığa bağlanmanın yaşı olarak, yani 17 yaşında aileden kopuyor ve 26 yaşına kadar arkadaş ortamına tutunarak yaşıyor. 26 yaşından sonra zaten kendi özgür iradesine sahip olabiliyor” diye konuştu.

Konferans MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun'un Komiser Yardımcısı İbrahim Börk'e günün anısına hediye vermesiyle sona erdi.