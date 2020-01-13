Uyuşturucu kullanılan kahvehaneye baskın

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen kahvehaneye yapılan baskında esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan araştırmalar sonucunda bir kahvehanede uyuşturucu kullanıldığını tespit etti. Kahvehaneye yapılan baskında 2 gram esrar maddesi ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli E.B. (33), F.E. (46), S.B. (46), A.K. (38), S.K. (36), A.B.T. (43), M.B. (38) ve H.B. (45), uyuşturucu madde kullanma suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.