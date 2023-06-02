İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu madde ile yakalanan kişi tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis tarafından üzerinde yapılan aramada 27 adet uyuşturucu hap, 1,34 gram metamfetamin maddesi bulunan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis tarafından üzerinde yapılan aramada 27 adet uyuşturucu hap, 1,34 gram metamfetamin maddesi bulunan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu terminalinde durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada, üzerinde 27 adet uyuşturucu hap, 2 paket halinde daralı ağırlığı 1,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Beyşehir Adliyesi'ne çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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