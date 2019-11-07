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Uyuşturucu satıcıları jandarmaya yakalandı

Konya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 97 adet extacy uyuşturucu hap ve 2 gram eroin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 97 adet extacy uyuşturucu hap ve 2 gram eroin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.


Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karatay ilçesi İsmil Mahallesine S.E., S.Ö ve Y.O'nun uyuşturucu hap getireceği ve S.K.'ye satacağı bilgisine ulaştı.


Şüphelilerin İsmil Mahallesine gelerek S.K. ile buluşmaları sırasında jandarma ekiplerince şahıslar yakalandı. Yapılan aramada S.E.'nin üzerinde 97 adet Extacy uyuşturucu hap, S.Ö.'nin üzerinde ise yaklaşık 2 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden S.E., Y.O. ve S.Ö gözaltına alınırken adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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