Uyuşturucu satıcılığı yapan şahıs gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapan ve uyuşturucu satın alan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisi üzerine İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde uyuşturucu madde satın alacak olan K.K. (20) ve A.Y. (20) isimli şahısları fiziki takibe aldı. Bir araçla yanlarına gelen B.K. (18) isimli şahıstan uyuşturucu madde satın alan 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 fişek eroin ele geçirildi. Takip sonucu uyuşturucu madde sattığı iddia edilen B.K. de ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan K.K. ve A.Y. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, B.K. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.