Uyuşturucu sevkıyatı yapan 3 şahıs Konya'da yakalandı

Konya'da narkotik polisinin kente giriş noktasında yaptığı uygulamada Doğu illerinden gelen bir aracın durdurularak aranması sonucu, gizli bölmelere saklanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ereğli Çevre Yolu Caddesi üzerinde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yolda yapılan trafik uygulamasıyla birlikte araçlar durdurularak tek tek arandı. Kontroller sırasında Gaziantep'ten geldiklerini ileri süren içerisinde 3 kişi bulunduğu bir otomobil durduruldu. Şahısların kimlik kontrolünün ardından araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği Oscar'ın araçta yaptığı arama sırasında otomobilin bazı bölmelerine tepki vermesi üzerine 297 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç emniyet otoparkına çekilirken, araçta bulunan H.T., C.D. ve S.C.D. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Üç şahsın ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.