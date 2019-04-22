İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Uyuşturucu sevkıyatı yapan 3 şahıs Konya'da yakalandı

Konya’da narkotik polisinin kente giriş noktasında yaptığı uygulamada Doğu illerinden gelen bir aracın durdurularak aranması sonucu, gizli bölmelere saklanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da narkotik polisinin kente giriş noktasında yaptığı uygulamada Doğu illerinden gelen bir aracın durdurularak aranması sonucu, gizli bölmelere saklanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ereğli Çevre Yolu Caddesi üzerinde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yolda yapılan trafik uygulamasıyla birlikte araçlar durdurularak tek tek arandı. Kontroller sırasında Gaziantep'ten geldiklerini ileri süren içerisinde 3 kişi bulunduğu bir otomobil durduruldu. Şahısların kimlik kontrolünün ardından araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği Oscar'ın araçta yaptığı arama sırasında otomobilin bazı bölmelerine tepki vermesi üzerine 297 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç emniyet otoparkına çekilirken, araçta bulunan H.T., C.D. ve S.C.D. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Üç şahsın ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.