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Uyuşturucu tacirinin evine baskın: 1 gözaltı

Konya’nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerine gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında arama yapılan evde 445 gram esrar maddesi ele geçirilirken, evde bulunan Ö.B. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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