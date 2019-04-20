İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Üzerine yem çuvalı devrilen işçi hayatını kaybetti

Konya’da çalıştığı fabrikada üzerine yem çuvallarının devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da çalıştığı fabrikada üzerine yem çuvallarının devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 18 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada kamyona yem yükleyen Murat Ünlü (43), kayan yem çuvallarının altında kaldı. Ünlü, iş yerindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Ünlü, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Ünlü'nün evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.