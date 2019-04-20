Üzerine yem çuvalı devrilen işçi hayatını kaybetti

Konya'da çalıştığı fabrikada üzerine yem çuvallarının devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 18 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada kamyona yem yükleyen Murat Ünlü (43), kayan yem çuvallarının altında kaldı. Ünlü, iş yerindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Ünlü, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Ünlü'nün evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.