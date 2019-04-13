Uzğur: “Ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız puandan dolayı mutluyuz”

hafta maçında Atiker Konyaspor'la karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Ersel Uzğur, ortaya koydukları mücadeleden ve aldıkları puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Ersel Uzğur, maç sonu açıklamalarda bulundu. Uzğur, “Öncelikle 2 hafta kaybettikten sonra ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız puandan dolayı mutluyuz. Futbolcu arkadaşlarımız gerçekten bugün maçı istediler, çok iyi mücadele ettiler. Pozisyonlara da girdik, yüzde yüz pozisyonlara girdik ama 1 puan aldık. Tabii ki deplasmanda aldığımız 1 puan bundan sonrasıyla alakalı moralimizi yükseltiyor. İnşallah takım olarak sezonun sonunu yükselen bir form grafiğiyle bitirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.