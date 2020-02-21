Uzm. Dr. Faik İlik: “Alzheimer hastalığına karşı sosyal olmamız gerekiyor”

Dr. Faik İlik, alzheimer olmamak için kullanılacak bir ilaç olmadığını ancak bazı önlemler alınabileceğini belirterek, "Bunların başında sosyal olmamız, kilomuzu normal aralıkta tutmamız, tansiyonumuzu ve kandaki kolesterol düzeyini normal aralıkta tutmamız gerekiyor" dedi.

Medicana Konya Hastanesi Dr. Faik İlik, zihnin işlevlerinde kaybolma şeklinde ortaya çıkan bunama nedenleri arasında ilk sırada alzheimer hastalığının geldiğini belirterek, “Hastalığın sıklığı yaşla birlikte arttığı gibi özellikle 65 yaş üzerinde daha da belirginleşir. Bu yaşın üzerindeki her 100 kişiden 8'inde alzheimer tespit edilmektedir” dedi. Alzheimer olmamak için kullanılacak bir ilaç olmadığını aktaran Uz. Dr. Faik İlik, “Ancak bazı önlemleri alabiliriz. Bunların başında sosyal olmamız gerekiyor, kilomuzu normal aralıkta tutmamız, tansiyonumuzu ve kandaki kolesterol düzeyini normal aralıkta tutmalıyız gerekiyor. Ayrıca zihnimizi çalıştırmamız, akdeniz diyeti ile beslenmemiz, zeytinyağı, yeşil sebze ve balık gibi ve yürüyüş yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Her unutkanlık Alzheimer'a bağlı değil”

Özellikle her unutkanlığın alzheimer hastalığına bağlı olmadığının altını çizen Dr. Faik İlik, bazı vitamin eksiklikleri ve tiroid hastalıklarının da unutkanlığa neden olabileceğini, bu nedenle de unutkanlığı olan hastaların mutlaka nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Alzheimer hastalığında beyinde amiloid denilen bir protein birikiminin meydana geldiğini belirten Uz. Dr. Faik İlik, “Bu birikim hastada klinik bulgular ortaya çıkmadan yıllar önce başlar. Sonrasında klinik bulgular gözlenir. Daha önceden kolaylıkla yapılan şeylerin daha zor yapılması, yeni bir şey öğrenmede zorluk, söylediklerini unutarak tekrar tekrar söyleme başlıca başlangıç bulgularıdır. Unutkanlık şikayetinin hastanın yakınları tarafından fark edilmesi de önemli bir bulgudur. Bazı hastalarda hastalıkla birlikte kişilik değişikleri de meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.