Uzman Doktor Nazife Alptekin: “Çocuklarda ateşli hastalıklar yaz aylarında da olur”

Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Nazife Alptekin, ateşlenen çocuğa fazla giysi giydirmemek gerektiğini ve bol sıvı gıdalar ile beslenmesinin sağlanmasını önererek, “Herhangi bir iltihabın vücuda girmesi durumunda metabolizma kendini savunmaya başlar. Bu savunmanın sonucu olarak vücutta ateş meydana gelir. Ateşlenen çocuğa ilk müdahale kıyafetlerinin azaltılması ve bol miktarda su ve sıvı gıdalar almasını sağlamaktadır. Ortamın ısısı 21 - 22 derece arasında ayarlanmalıdır. Ilık duş ya da ılık ıslak bezlerle pansuman yapılmalıdır. Ateş devam ediyor ise ateş düşürücü verilmeli ve bebek 3 aylık ve daha küçük ise hiç beklemeden uzmana başvurulmalıdır. Yaz aylarında ateşli hastalıklar ‘kirli su içilmesi, açıkta satılan gıdaların tüketilmesi, kişisel temizliğe dikkat edilmemesi' gibi nedenler de gösterilebilir. Yaz ishalleri ise enfeksiyonlar ile birlikte gelmektedir. Bunun yanında kusma, karın ağrısı ve ateş olabilir. Yiyeceklerin bol su le yıkanmaması bağırsaklarda mikropların üremesine ortam oluşturur. Yaz ishallerinde en önemli olan husus bol sıvı alımı ve posalı yumuşak pürelerin yanında pirinç unu, nişasta, patates gibi karbonhidrat içeren besinlerin tüketimini sağlamaktır” dedi.