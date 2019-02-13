Uzman Doktor Nazife Alptekin: “Sık hastalanan çocukların yarısı sağlıklı çocuklar”

Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Nazife Alptekin, sık hastalanan çocuk tanımını yaparak, “Çocuk kliniğinde sık hastalanma çok sık bir yakınmadır. Bu yakınma aileleri tedirgin etmesine karşılık bu çocukların yaklaşık yarısı tamamen sağlıklıdır. Özellikle beş yaş altı olup, kreşe yada okula giden çocuklar, bunların kardeşi olan çocuklar yılda 10-12 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirebilmektedir. Ayrıca ortalama bir üst solunum yolu enfeksiyonu periyodu 1 hafta sürerse ve maksimum 2 haftaya uzarsa, yılda 10 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir çocuk yılın yarısını hasta olarak geçirebilir. Sağlıklı bir çocukta bağışıklık elemanlarının erişkin değerlerine ulaşması ortalama 5-6 yaşta tamamlanmaktadır. Özellikle çocukların 0-6 yaş arasında sık hastalanmalarının temel sebebi de budur” dedi.

“Kreş ve okula giden çocukların ilk yıllarda enfeksiyon sıklığı yüksektir”

Sağlıklı çocukların yineleyen enfeksiyon geçiren çocukların yaklaşık yarısını oluşturduğunu dile getiren Uzman Doktor Alptekin şöyle konuştu; “Sık hastalanan çocuğun değerlendirmesi, ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene ile başlamalı, ilk incelemenin ardından ileri laboratuvar testlerine karar verilmelidir. Öyküde enfeksiyonların başlangıç yaşı, sayısı, etkeni, tipi ve seyri sorgulanmalıdır. Ailede immün yetmezlik öyküsü, akraba evliliği ve aile bireylerinde sık hastalanma varlığına dikkat edilmelidir. Kreşe gitme, pasif sigara içiciliği ve hava kirliliği olumsuz çevre koşullarıdır. Kreş ve okula giden çocukların ilk yıllarda enfeksiyon sıklığı yüksektir. Fizik muayenelerinde büyüme-gelişmeleri değerlendirilmeli, olağandışı bulgular belirtilmelidir. Sık hastalanma ile başvuran çocukların yarısının normal sağlıklı çocuk olduğu ve bunların ortalama 5-6 yaşlarında enfeksiyon sıklığının azalacağının bilinmesi aileler açısından iyimser bakış sağlamalıdır.”