Uzman Dr. Aydın: “Kanserden değil, geç kalmaktan korkmalıyız”

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Ayşen Aydın, “Kanserden değil, geç kalmaktan korkmalıyız” dedi.

Dünya Kanser Gününde kanser hastalığına farkındalık oluşturmak için Medicana Konya Hastanesi hekimleri bir araya gelerek kanseri yenmek için en önemli tedavi noktasının erken teşhis olduğu anlattı. Medicana Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Ayşen Aydın, “Kanser çağımızın hastalığı ama herkesin bildiği gibi kanserden korkmamalıyız, geç kalmaktan korkmalıyız. Erken teşhisle kanserlerin yüzde 75'i tamamen tedavi edilebilir. Radyasyon onkologu olarak şunu diyebilirim ki; radyoterapi tedavisi zor ve meşakkatli tedavidir ama erken teşhis edilen hastaların çok az bir kısmında radyoterapi tedavisi gereklidir. Erken teşhise önem verirsek eğer, yaşımıza göre tarama programlarına katılıp, check-uplara devam edersek, check-up yaptırabilirsek ve kanseri erken teşhis edebilirsek bu zor tedavilere gerek kalmadan hastalığı yenmemiz mümkün olabilir” dedi.

“Kansere bağlı ölümler yüzde 29 azalmıştır”

Medicana Konya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı, “Kanser hastalıklarının çoğu akciğer, kolorektal, meme ve prostat kanserlerinden oluşmaktadır. Bu kanserler genellikle erken teşhis edilebilecek olan kanserlerdir. 1990 ile 2017 yılları arasında kanser sıklığında artış olmasına rağmen kansere bağlı ölümler yüzde 29 oranında azalmıştır. Bu ciddi bir başarıdır” ifadelerini kullandı.

“Ağız bölgesinde geçmeyen yara varsa uzmana kontrol ettirmeniz şart”

Medicana Konya Hastanesi KBB Uzmanı Operatör Doktor Nurdoğan Ata da, “Kulak, burun, boğaz ve baş boyun bölgesinin kanserleri tüm dünyada en sık görünen altıncı tümörlerdir. Bizim en sık semptomumuz ses kısıklığıdır. Özellikle 3 haftayı geçen ses kısıklığı varsa muhakkak bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Bizim bu bölgedeki en sık kanserimiz gırtlak kanseridir. Gırtlak kanserinin ana sebebi sigara ve alkol kullanımıdır. Bunun yanında HPV enfeksiyonu da risk faktörüdür. Baş boyun bölgesinde ikinci sıklıkta ağız içi kanserlerini görüyoruz. Ağızda geçmeyen yara varsa, dilde, yanakta, dudaklarda özellikle iki haftaya geçmiyorsa aynı yerde sabit kalıyorsa, muhakkak bir kulak burun boğaz uzmanına görünmeyi öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Okuş ise, “Dünyada ölümlerde birinci sıklıkta, Türkiye'de ise ikinci sıklıklarda kadınlarımız meme kanserinden ölmektedir. Meme kanserinden ölümlerin de yüzde 70'i sosyo kültürel seviyesi düşük toplumlarda daha sık ortaya çıkmaktadır. Kanserin ortaya çıkmasına engel olamayacağımıza göre, erken safhada teşhis edilerek tedavi edilmesi çok önem arz etmektedir. Çünkü özellikle meme kanseri tarama programlarıyla erken evrede yakalanıp çok rahatlıkla tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmeye başlamıştır. Kadınlar özellikle 30 yaşından sonra mutlaka ayda bir kere kendi kendilerini muayene etmelidir. Bu muayene için önce bir hekim arkadaştan eğitim alarak, nasıl muayene edeceğini öğrenip ondan sonra da bu muayenelere aylık olarak devam etmesi lazım” dedi.

Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Necati Özçimen de “Rahim ağzı kanseri kadınlarda büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu kanserin diğer kanserlerden farkı kolay ve hızlı teşhisin mümkün olmasıdır. Bu sayede ise vatandaşlarımız erken teşhisten korkmamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.