Uzman Dr. Taşkın: "Sigara en büyük düşmanımız"

Volkan Taşkın, sigara bağımlılığın ağır olduğunu ama bırakılmasının imkansız olmadığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Volkan Taşkın, sigaranın en büyük düşman olduğunu belirtti. Sigaranın vücudumuzda birçok yan ve kötü etkisi olduğunu söyleyen Taşkın, “Bunlar nelerdir; sigaranın ilk yanmaya başladıktan sonra temas ettiği yerler. Ağızdan başlayarak akciğerlere kadar devam eder ve dokunduğu her yerde bir tahribat yapar. En başta ağız ve diş rahatsızlıklarına sebep olur. Diş etlerinde çekilme, diş sararması, dişlerde dökülme, onun dışında akciğerde bronş seviyesinden geçerken bronşlarda bronşite sebep olmaktadır. KOAH dediğimiz hastalığı görmekteyiz buna bağlı. Ayrıca geçtiği her yerde hücresel düzeyde bozulmalar yaparak, vücudun normal yıkım ve yakım sürecini bozarak, hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu da kanser dediğimiz hastalık zaten. Ağız ve ağız içi kanserleri, onun dışında gırtlak kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, mide kanseri, bütün kanserlerde etiyolojik faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigara içenlerin yüzde 20'sinde KOAH hastalığını görüyoruz ve içmeyenlerde de yine astımı olanlarda astım semptomlarında kötüleşme görüyoruz. Hastalığın seyrinde kötüleşme görüyoruz. Akciğer kanseri olanların yüzde 90'ı sigaraya bağlı ve diğer vücutta gördüğümüz kanserlerin yüzde 30'unun yine sebebi sigara” dedi.

“Sigaranın içinde bugüne kadar 4 bine yakın madde tespit edilmiştir”

Sigaranın zararlarına polisıklık aromatik hidrokarbonlar, nitrozaminler gibi birçok maddenin sebep olduğunu söyleyen Taşkın, “Sigaranın içinde bugüne kadar 4 bine yakın madde tespit edilmiştir ve bunların içerisinde 70-80'e yakın kanserojen madde vardır. Bunları günümüzde hangi alanda kullanılan maddeler diye sorarsak böcek ilacı, fare ilacı, gübrede kullanılan gübrenin ana maddesi amonyak, aseton, pil bataryalarında bulunan kadmiyum gibi birçok kanserojen maddeler bulunmaktadır. Bunlar hücresel düzeyde bozulma yaparak, genetik etkileri sebebi ile vücudun yapım ve yıkım sürecini bozarak vücutta hücrelerin kendi kendine çoğalmasına sebep olur. Bu şekilde kanserler meydana gelir” şeklinde konuştu.

“Zordur ama imkansız değildir”

Sigara bağımlılığının ağır bir bağımlılık olduğunu belirten Dr. Volkan Taşkın, “Normalde kokaine göre on kata kadar daha yüksek bağımlılık yapar. Sigaranın içindeki önemli bağımlılık yapıcı madde nikotindir. Bağımlılık ağırdır ama bırakması da imkansız değildir. Zordur ama imkansız değildir. Biz bu konuda hastalarımıza, gelen hastalarımıza hem psikolojik olarak hem de medikal olarak destek veriyoruz. Nikotin bantları, onun dışında medikal birkaç ilacımız var sigara bırakma konusunda yardımcı olmak adına. Bu ilaçlarla destek oluyoruz ama yine her şey hastada bitiyor. Eğer hastalar kendileri bırakmaya kendi isteği ile gönüllü ise bırakma oranlarımız kat kat artıyor. Öncelikle hastanın kendisinin bırakmayı istemesi lazım. Biz bırakmayı isteyen hastalarda nikotin yerine koyma tedavileri ve ilaç tedavileri ile sadece bir destek olabiliyoruz. Bırakma oranımız şuana kadar yüksek” ifadelerini kullandı.

Çocukların önünde sigara içilmemesi gerektiğini de vurgulayan Volkan Taşkın, “Yine hamilelerin çocuklarını sağlıklı bir şekilde doğurmak istiyorlarsa sigara içmemeleri lazım. Yayınlarda sigara içen bireylerin çocuklarında sigara içme oranlarının daha yüksek olduğuna dair birçok yayın var. O yüzden şunu diyoruz, çocuğunuzun yapmasını istemediğiniz bir şeyi kendiniz de yapmayın, onlara kötü örnek olmayın” diye konuştu.