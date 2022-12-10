Uzmanlardan sisli havalarda takip mesafesi ve far kullanım uyarısı

Konya'da havaların soğumasıyla özellikle sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken zaman zaman trafik kazalarına da neden oluyor. Sisli havalarda araç kullanan sürücülere uyarılarda bulunan uzmanlar, takip mesafesi ve far kullanımının önemine vurgu yaptı.

Havaların soğuduğu Konya'da sıcaklık sabah saatlerinde 1 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler ise yoğun sisle karşılaştı. Sisin etkili olduğu bazı yollarda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sürücülere sisli havalarda dikkat edilmesi gereken noktalarda uyarılarda bulunan Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Ramazan Söylemez, “Sisli havalarda sis farlarını açmalı, farlarla birlikte kısa farlarımızı da açmalıyız. Sürücülerimizin yaptığı hatalardan bir tanesi sis farlarıyla birlikte uzun farlarını da açmaları. Sebebi ise sisli bölgede ışık duvarı oluşturduğu için görüş mesafesini yakından etkiliyor. Bu nedenle sisli havalarda sis farı ile seyretmeliler” dedi.

“Sisli havalarda ıslanan zeminle birlikte fren mesafesi 100 metreye kadar çıkabiliyor”

Kazaların en fazla takip mesafe kural ihlalinden kaynaklandığını aktaran Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Ramazan Söylemez, “Sisli havalarda takip mesafesinin artması gerekiyor. Sisli bölgelerde görüş mesafesi azalması ve yerlerin sisli havalarda buharlaşma ile ıslandığı için fren mesafesi kısalıyor. Kuru zeminde bir aracın durma mesafesi 45 ile 50 metreyken, sisli havalarda ıslanan zeminle birlikte bu mesafe 100 metreye kadar çıkabiliyor. Bundan dolayı sürücülerin görüş mesafesine göre hızını ayarlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Sürücüleri hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyoruz”

Sürücülerin hatalı sollama yapması sonucu büyük kazaların meydana geldiğini aktaran Söylemez, “Sürücülerin yaptığı yanlışlardan bir tanesi ise hatalı sollama. Sisli havalarda görüş mesafesi azaldığından karşı yönden gelen aracın da görüş mesafesi düştüğünden dolayı karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmalar olabiliyor. Biz sürücülerimize hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyoruz” şeklinde konuştu.

"Yayaların da sisli havalarda fosforlu elbise giymelerini tavsiye ediyoruz”

Söylemez son olarak, “Özellikle şehir içinde sisli havalarda yayaların da görünürlüğü azaldığı için bu havalarda yavaş gidilmeli, özellikle kavşaklara yaklaşıldığı zaman sürücülerin mutlaka durması ve yolu kontrol ettikten sonra hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca yayaların da sisli havalarda fosforlu elbise giymelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.