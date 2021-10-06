Vali Özkan Akören'de kamu hizmetlerini inceledi

İlk olarak Akören Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan, burada Kaymakam V. İsmail Bildirici, Belediye Başkanı İsmail Arslan ve diğer ilçe protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından kaymakamlık makamına geçen Vali Özkan, Kaymakam V. Bildirici'den ilçenin ve kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Akören Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Özkan, Başkan Arslan'dan ilçeye yapılan mahalli müşterek ihtiyaçlar ve hizmetler ile ilgili bilgi aldı. Vali Özkan daha sonra Akören Şehir Konağına geçerek Akören Kaymakam V. İsmail Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Belediye Başkanı İsmail Arslan, İlçe Kurum Yöneticileri ve muhtarların katılımıyla İlçe ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Özkan, “Öncelikle Akören İlçemizde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. İlçe de dokunulması ve iyileştirilmesi gereken alanları beraber mütalaa etmek üzere buradayız. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın koordinasyonunda ilçedeki kamu hizmetleri özellikle kırsal kalkınma ve kırsal alanda yaşam kalitesinin arttırılması yönünde yapılması gereken çalışmaları değerlendireceğiz” dedi.

İlçe ile ilgili değerlendirme toplantısında; Akören ilçesinin ekonomik durumu ve potansiyeli, ilçenin pandemi durumu, kırsal kalkınma projeleri, İpart projelerinin vatandaşa tanıtılması ve projeler hakkında farkındalık oluşturulması, Coğrafi İşaretli ve yöresel ürünler ile ilgili çalışmalar, mantar üretim tesislerinde kullanılan kompost üretim tesisinin kurulması yönünde çalışmalar, sulama ile ilgili konular ve belediyenin çeşitli kamu yatırım talepleri değerlendirilerek istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Toplantının ardından ilçeyi gezen Vali Özkan, vatandaşlarla sohbet ederek sorun istek ve taleplerini dinledi. Vali Özkan, ardından Akören İlçe Emniyet Amirliği ve Akören İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, ilçe genel asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi aldı.