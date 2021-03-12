Vali Özkan, şehit ailelerini misafir etti

Vali Özkan, şehit aileleri ile bir araya geldi. Şehit aileleriyle birlikte olmak ve onlarla aynı havayı teneffüs etmekten manevi bir zevk duyduğunu söyleyen Vali Özkan, memleketin birliği ve bütünlüğü için canını feda etmiş şehitlerimizin emanetlerine hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Şehit yakınlarının talep ve isteklerini dinleyen Vali Özkan, “Sizin bize ihtiyacınız yok, bizim size ihtiyacımız var. Sizin maneviyatınızdan istifade edemezsek, bu ruhu devam ettirmezsek hizmet edemeyiz. O anlamda sizler bu memleketin, bu milletin kıymetlerisiniz” dedi.

2010-2013 yıllarında Şırnak Valisi olarak görev yapan Vali Özkan, Şehit Top. Tğm. Fikret Dinçer'in Şırnak'ta görev yapan öğretmen kız kardeşi ile telefonda görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Vali Özkan, memleketimizin birliği, bütünlüğü için görev yapan ve kutsal bir vazifeyi icra eden öğretmeleri tebrik ederek kolaylıklar diledi.