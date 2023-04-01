Vali Özkan ve Başkan Kılca, Karatay Konukevi'nde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yapımında sona gelinen Karatay Konukevi'nde inceleme yaptı. Vali Vahdettin Özkan, deprem bölgesinde yaraların sarılması amacıyla Konya'nın ilk günden itibaren seferberlik ilan ettiğini ve bu çerçevede önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Vali Vahdettin Özkan, Başkan Hasan Kılca ile Karatay Belediyesi tarafından depremzede ailelerin barınabilmesi amacıyla Karaaslandede Mahallesi'nde hayata geçirilen Karatay Konukevi'nde incelemelerde bulundu. Karatay Belediye Başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette Vali Vahdettin Özkan, yapımında sona gelinen ve kısa bir süre içerisinde aileleri ağırlamaya başlayacak proje hakkında Başkan Hasan Kılca'dan bilgi aldı. Vali Özkan ile Başkan Kılca, Karatay Konukevi'ndeki örnek daireyi de inceledi.

“Konya ilk andan itibaren iyi organize oldu ve Hatay için seferber oldu

Konya'nın Hatay'da yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Vahdettin Özkan, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından tüm Türkiye gibi Konya'nın da yaraları sarmak için hemen harekete geçtiğinin altını çizdi. Konya'nın depremzedeler için seferber olduğunu aktaran Özkan, “Konya'mız, depremin ilk anında itibaren çok iyi bir şekilde organize oldu. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, meslek kuruluşları, sivil toplum ve bütün hayırseverler deprem bölgesine yardımlarını gönderdi. Bu vesileyle kadirşinas ve hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Şu anda da deprem bölgesinden 40 binin üzerinde misafirimizi Konya'mızda ağırlıyoruz. Misafirlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Valiliğimizin Kriz Merkezi işin takibini yapıyor. Belediyelerimiz de bu alanda bir seferberlik halinde. Belediyelerimiz gerek deprem bölgesinde gerekse şehrimizde yaşam kalitesini artırmak için çabalıyor. Kısaca devletimiz ve belediyelerimiz insanımızın yaşam kalitesini artıracak her türlü ihtiyaca karşılık veriyor” dedi.

“Proje mükemmel bir altyapıya sahip ve her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılmış”

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karatay Konukevi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özkan, “Klasik hizmetlerinin dışında, insanlarımızın sosyal maksatlı olarak barınabilmesi amacıyla Karatay Belediyemizin yapmış olduğu tesisleri inceledik. Çok fonksiyonlu olarak inşa edilen 54 daireden oluşan projede gereken her şey mevcut. Mükemmel bir altyapıya sahip olduğunu müşahede ettiğimiz bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İhtiyaç olduğunda hemen vatandaşımızın istifadesine sunulacak bir proje. Sosyal belediyecilik anlamında da en uçtaki ihtiyaçlar neyse belediyemizin bu geniş yelpazede sunması, Konya'daki belediyeciliğin ayrı bir alametifarikası diyebiliriz. Bu hizmetler inşallah artarak daim olur” ifadelerini kullandı.

“Prefabrik evler kısa sürede ailelerimize tahsis edilecek”

Başkan Hasan Kılca da, prefabrik evlerin yapımında artık sona gelindiğini belirterek projenin kısa bir süre içerisinde kullanıma sunulacağını söyledi. Kılca, “Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşımız için hayata geçirdiğimiz projemizde artık sona geldik. Karatay Konukevi'ni Valimiz ile inceledik. Projemizi tamamladığımızda Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda belirlenecek vatandaşlarımızı dairelere yerleştirmeye başlayacağız” diye konuştu.