Vali Özkan: “Zararlı maddeler insanlığı tehdit ediyor”

Özkan, inşaatı devam eden 80 yataklı yeni AMATEM binasının hizmete girmesiyle zararlı maddelerle mücadelenin çok daha etkinleşeceğini, yaygınlaşacağını ve daha çok insanın burada tedavi olacağını kaydetti.

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesinde kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Özkan, toplantının ardından Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsünde yapımı devam eden 80 yatak kapasiteli Konya Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) binası inşaatında incelemelerde bulunarak bulunarak bilgi aldı.

“İnsanlığı tehdit eden en önemli husus zararlı maddeler”

Vali Özkan burada yaptığı açıklamada, "Sağlık kamu hizmetini iyileştirmek, yaygınlaştırmak, bütün insanların en güzel şekilde bu hizmetten istifade etmelerini sağlamak üzere Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız çok önemli faaliyetler yürütüyor" dedi. Özkan, bütün insanlığı tehdit eden en önemli hususun zararlı maddeler olduğunu belirterek, “Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planımız var. Ulusal düzeydeki Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı'nın aynı zamanda ilimizdeki iz düşümü var. 2022-2024 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planımız da uygulamaya geçti. Bu konuda da hem Sağlık Bakanlığımızın sekreteryasında ulusal düzeyde, burada da İl Sağlık Müdürlüğümüzün sekreteryasını yaptığı, Valiliğin koordinasyonunda bütün birimlerin müdahil olduğu şekilde zararlı maddelerle mücadeleyi yapıyoruz. Gerçekten artık bütün insanlığı tehdit eden risk skoru en yüksek olan tehlike bu zararlı maddelerdir. Bu zararlı maddeler de artık eskisi gibi değil. Teknolojinin gelişmesi ile bütün dünyadaki çocuklar birbirleriyle alakadar, yanlış şeyleri de birbirlerinden öğrenebiliyorlar” dedi.

“Mücadelede madde arz ve talebinin azaltılması, birimler arasında iyi bir koordinasyon ve iletişim şart”

Yaşam kalitesini artırmak ve insanları bu risklerden muhafaza etmenin en önemli güvencesi, bu zararlı maddelerle etkin mücadele etmek olduğunu vurgulayan Vali Vahdettin Özkan, “Zararlı maddelerle mücadelede madde arzının ve talebinin azaltılması, bununla beraber bütün birimler arasında iyi bir koordinasyonunun sağlanması ve iyi bir iletişimin olması şarttır. Özellikle madde arzının azaltılmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, güvenlik birimlerimiz gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyor. Madde talebinin azaltılması için; eğitim, farkındalık,rehabilitasyon, tedavi faaliyetleri sağlık birimlerimiz başta olmak üzere diğer destek kuruluşlarıyla koordineli ve etkili çalışmalar yapılmaktadır. Tedaviyle ilgili operasyonel birim olarak Sağlık Bakanlığımız son zamanlarda fiziki altyapı, teknoloji, nitelikli insan kaynakları yönünden çok nitelikli işler yaptı. İlimizde de bu anlamda inşa edilen mekanlarda bütün hekimlerimiz canla başla çalışıyor. Ama bunlara yardımcı olmamız için eğitimden, spordan, diğer alanlardan önleyici tedbirleri etkinleştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

80 yataklı yeni AMATEM binasının inşaatı yükseliyor

Zararlı maddelerle mücadelede tedaviyle ilgili Konya'da şu anda mevcut 28 yataklı bir AMATEM birimi olduğunu hatırlatan Vali Özkan, “Çok daha modern bir biçimde 3 blok halinde 4 katlı olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize hizmet sunmak üzere 80 yataklı yeni bir binanın inşaatı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Diğer bütün sosyal donatı alanlarıyla, ihtiyaçlarıyla, laboratuvarıyla, 5 polikliniği ile çok organize ve bütün bu hizmetlere mutabık bir fiziki altyapının inşası, en modern cihazlarla teçhiz edilmesi esas. İnsan kaynakları açısından da buradaki hekim arkadaşlarımız, diğer yardımcı personellerle beraber fedakarca bu hizmeti yapıyor. İnşallah fiziki altyapı, kapasite, hekimlerimizin hizmet alanı iyileştirildikten sonra bu hizmet çok daha etkinleşecek, yaygınlaşacak, daha çok insan burada tedavi olacak. Bu da ilimizdeki sağlık hizmetini dahada iyileştiren büyük bir hamle olacaktır. Hükümetimize, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

AMATEM binası 33 bin metrekare alana inşa ediliyor

Konya AMATEM binası, 33 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 11 bin metrekare kapalı alana sahip 3 blok olarak yapımı devam eden AMATEM binası, bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere 4 kattan oluşacak. AMATEM binasının 2024 yılı ortalarında tamamlanması planlanıyor. 50 erkek, 30 kadın olmak üzere 80 yataklı olacak AMATEM binasında, 5 poliklinik, 2 yataklı gözlem odası, psikolog odası, grup terapi odası tanı ve teşhis alanları, laboratuvar alanı, sosyal çalışmacı odası ve tanı ve teşhis alanları, 6 iş–uğraş atölyesi, 2 okuma salonu, 2 TV izleme alanı, 2 spor salonu, mescit, yemekhane, hobi bahçeleri, basketbol-voleybol sahaları, oturma alanları yer alacak.