Vali Toprak: "Derbent Aladağ istikbal vadediyor"

Konya'nın kış sporları haline gelen Derbent Aladağ'da kış etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kayak merkezinin oluşturulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Derbent Aladağ, kış etkinlikleri kapsamında kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Ailesiyle birlikte güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar Aladağ'da kızaklarla kayarak doyasıya eğleniyor. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen kış etkinliklerinde Aladağ'da bir araya gelerek, kayak merkezi oluşturulacak alanda incelemelerde bulundu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşların mekanik bir tesis olmamasına rağmen büyük bir coşkuyla ve büyük bir istekle Aladağ'a geldiklerini belirterek, “Bizim için önemli olan ailelerin bir arada vakit geçirmesi. Evde ayrı odalarda bilgisayarın başında oturan çocuklar ve anne, babalar Aladağ'da akşama kadar birbirinin kızağını çekiyor, beraber kayıyor ve karın tadını çıkartıyor. Bu da şunu gösteriyor. Konya'da böyle bir kayak tesisine ihtiyaç var” dedi.

Kendisinin de kayak sporları ile yakından ilgilendiğini hatırlatan Vali Toprak, “Karın çok iyi biriktiği noktalar var. İnşallah bunları değerlendirdiğimizde burası istikbal vadediyor. Master planını uygulamaya geçirmek şu aşamada gerçekçi gözükmüyor. Kamu kaynaklarının tasarruf ilkeleri içerisinde harcandığı bu dönemde kayak tesisine çok büyük rakamların harcanmasını ben çok mantıklı görmüyorum fakat, bizim kendimize göre bazı düşüncelerimiz var. Benim burada vali olarak ilk amacım, önümüzdeki sezon için inşallah kayakla bir pistin üzerinde mekanik tesisleri kurup kayak yapma imkanını sağlamak” şeklinde konuştu.

Konya'nın Aladağ Kayak Merkezi'ne olan yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını ve tesisleri kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ise, “İnşallah bu projeyi tüm Konya olarak hayata geçireceğiz. Şu anda Konya'nın bu projeye ihtiyaç duyduğunu herkes gözlemliyor. Kaldı ki burayı sadece kayak tesisi olarak düşünmemek gerek. Burası 365 gün doğa sporlarıyla Konya'nın ihtiyacına cevap verecek. Ben bu projenin inşallah hiç olmazsa birinci etabının en kısa zamanda yapılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.