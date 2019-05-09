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Vali Toprak Seydişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Seydişehir İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan’ı ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Seydişehir İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile birlikte Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı makamında ziyaret ederek istişare toplantısında bulundu. Toplantıya Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve protokol üyeleri de katıldı. Toplantı sonrası Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, iş yeri ve pazar yeri esnaflarını ziyaret ederek, vatandaşlarla yakinen ilgilendi. Heyet, esnafların ve vatandaşların Ramazan ayını da kutladı.


Ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren esnaflar ve vatandaşlar, Vali Toprak, Kaymakam Erdoğan ve Başkan Tutal ile bir süre sohbet etti.

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