Vali Toprak ve Rektör Zorlu'dan Başkan Altay'a ziyaret

Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. 31 Mart'taki yerel seçimlerde rekor oyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret eden Vali Toprak, Başkan Altay'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Altay'ı ziyaret eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da hayırlı olsun dileklerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya'nın bütün kurumlarıyla uyum içerisinde şehri geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.