Vali Toprak'dan Başkan Altay'a ziyaret

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Altay'ın hayırlı olsun ziyareti sonrasında iade-i ziyarette bulunan Vali Toprak, Konya'nın gelişmesi ve daha da güçlenmesi için hep birlikte gayret göstereceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya'nın başarısının birlik ve beraberlikten kaynaklandığını, bunun devamı için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Altay, ziyaretin sonunda Vali Toprak'a Mesnevi hediye etti.