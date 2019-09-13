İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Toprak'tan Başkan Oprukçu'ya ziyaret

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu makamında ziyaret ettiİlçede düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Vali Toprak, Başkan Oprukçu’ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti


İlçede düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Vali Toprak, Başkan Oprukçu'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilçede düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldıktan sonra Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oprukçu, Ereğli'nin her alanda gelişerek hem ilçede hem de bölgede kalkınma ve refahı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu ifade etti.


Vali Toprak ve Başkan Oprukçu'nun bir süre sohbetiyle devam eden ziyaret, hediye takdimleriyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.