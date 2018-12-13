Vali Toprak'tan SOBE'ye ziyaret

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak ve SOBE Yönetim Kurulu Üyeleri'ni Konya Valiliği'nde ağırlayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, SOBE Vakfı'na iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

SOBE'de yer alan eğitim dersliklerinde incelemelerde bulunan Vali Toprak'a ziyarette Vakıf Koordinatörü Fatma Güllüoğlu Birer tarafından merkezde sürdürülen eğitim faaliyetleri ve tesisin özellikleri konusunda bilgi verildi. Vali Toprak merkezde eğitim alan otizmli çocuklar ve aileleriyle de yakından ilgilendi.

"SOBE önemli bir sosyal sorumluluk projesi"

Otizm bilinirliğinin ülkemizde yetersiz olduğunu ve tüm dünyada otizmli bireylerin sayısında hızlı bir artış olduğunu ifade eden Vali Toprak, “Bu noktada şehrimiz için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan SOBE'nin varlığı ve yaptığı çalışmalar büyük önem taşıyor. Selçuklu Belediyemizi ve bu tesisin faaliyetini sürdürmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dünyadaki örnekleri titizlikle incelenen ve tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir merkez olması yapılan işin ne derece önemsendiğini gösteriyor" dedi.

"Otizm için güç birliği şart"

Otizm konusunda erken tanının büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Toprak, "Otizm tüm dünyanın bir gerçeği ve bu konu ile ilgili olarak toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar çok önemli. Çünkü her hastalıkta olduğu gibi otizm konusunda da erken tanı konulan ve doğru eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanmakta ve büyük ilerleme kaydedilmektedir. Bu noktada Konya'daki tüm resmi ve sivil kuruluşlarımızın SOBE'de güç birliği göstermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ziyarette Konya Valisi Toprak'a Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra vakıf yetkilileri eşlik etti. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ziyaret anısına SOBE hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.