Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, emlak ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik ile İlan Reklam vergilerinin 2022 yılı ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı.

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2022 yılı ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecek. Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada vergi mükellefiyeti bulunan vatandaşlara hatırlatmalarda bulunulurken, 2022 yılı ikinci taksitini ödemeleri için son günün 30 Kasım Çarşamba olduğunu belirtildi.

Son gün 30 Kasım Çarşamba

Ödemelerle ilgili olarak Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım tarihine kadar gerçekleştirmeyen mükellefler, bu tarihten sonra ödenecek emlak vergileri ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunda belirtildiği oranda gecikme zammı ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir” denildi.

Meram Belediyesi vergi ödemeleri artık E-Devlet'te

Açıklamada ayrıca vatandaşların borçlarını belediye hizmet binası veznelerinden ödeyebilecekleri gibi, Halk Bankası Şubeleri ve belediyenin internet sayfasından da online olarak ödeme imkanına sahip oldukları belirtildi. Yine Konya'da ilk kez hayata geçecek uygulamayla Meram Belediyesine ait vergi ödemelerinin E-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebileceği kaydedildi. Vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi adına Meram Belediyesi vezneleri hafta sonu da 08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.